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Земетресение разлюля земята край Средец

16.07.2026 / 15:43 0

Снимка AFAD

Слабо земетресение е регистрирано на територията на България в четвъртък. Епицентърът му е на 4 км югозападно от град Средец, област Бургас и на 34 км от областния център. Магнитудът на земетресението е 1,1 по скалата на Рихтер. 

Трусът е регистриран в 13:01 часа на 16 юли.

Няма данни да е усетено в близките населени места. 

Данните са на Европейския сеизмологичен център, пише Блиц. 

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