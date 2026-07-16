Земетресение разлюля земята край Средец

Снимка AFAD

Слабо земетресение е регистрирано на територията на България в четвъртък. Епицентърът му е на 4 км югозападно от град Средец, област Бургас и на 34 км от областния център. Магнитудът на земетресението е 1,1 по скалата на Рихтер.

Трусът е регистриран в 13:01 часа на 16 юли.

Няма данни да е усетено в близките населени места.

Данните са на Европейския сеизмологичен център, пише Блиц.

Редактор "Екип на Петел",

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