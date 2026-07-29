Земетресение разтърси Гърция

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 4.7 по скалата на Рихтер разтърси Гърция. Епицентърът на труса е бил на 20 километра северозападно от град Янина и на 149 километра западно от Лариса, съобщава Европейският и средиземноморски сеизмологичен център.

Земетресението е регистрирано на дълбочина от 5 километра. Местни жители съобщават, че са усетили вибрации, шум и поклащане в продължение на около 5 секунди. В района на Янина казват, че предмети в домовете са се разместили при земетресението, предаде "Фокус".

Няма информация за пострадали и разрушения.

Редактор "Екип на Петел",

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