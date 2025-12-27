Земетресение разтърси Тайван

Снимка Пиксабей

Трус разлюля островна държава.

Земетресение с магнитуд 7 е било регистрирано край бреговете на Тайван, съобщи метеорологичната служба на острова.

Епицентърът на труса е бил на 63 километра югоизточно от пристанищния град Килун, в който живеят около 397 хиляди души. Дълбочината на труса е 73 километра.

Към момента няма информация за пострадали или разрушения. Не е обявена заплаха от цунами. От националната пожарна служба обявиха, че се извършва оценка на щетите.

Трусът е бил усетен в цялата северна част на Тайван и разтърси сградите в столицата Тайпе, каза местната администрация и посочи, че е възможно да има леки щети.

Кметството на Тайпе заяви, че непосредствено след труса не са били отчетени сериозни щети.

Повече от 3000 домакинства в град Илан, който се намира на около 32 километра от епицентъра на земетресението, са останали без ток за кратко, съобщи Тайванската енергийна компания.

Тайван се намира в близост до пресечната точка на две тектонични плочи и там често се случват земетресения, отбелязва "Ройтерс".

Повече 100 души загинаха през 2016 г. при земетресение в южната част на Тайван, а през 1999 г. земетресение с магнитуд 7,3 отне живота на над 2000 души, съобщи БТА.

