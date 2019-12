Земетресение разтърси Турция преди малко

Земетресение разтърси днес Истанбул около 23:14 часа местно време. Трусът бе кратък, но се усети осезаемо най-вече в азиатската част на мегаполиса. От правителствената служба за бедствия и кризи съобщиха, че трусът е бил с магнитуд 4,6.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.5 in Western Turkey 46 min ago

23:10 ч. - 10.12.2019 г.

