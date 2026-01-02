Земетресение с магнитуд 3,7 разлюля Благоевградско

Снимка НИГГГ - БАН

Земетресение с магнитуд 3,7 по скалата на Рихтер е регистрирано в 16:10 ч. днес на 13,8 километра от Симитли, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН.

Епицентърът на труса е на 82 километра от София.

Земетресението е станало на дълбочина от 15 километра, предаде Дарик.

