Земетресение с магнитуд 4,2 в турския окръг Хатай
Снимка: Пиксабей
Земетресение с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в 06:10 ч. местно време (05:10 ч. българско време) в южния турски окръг Хатай, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).
Трусът е регистриран на дълбочина 9,27 километра, като епицентърът му е бил в градчето Къръкхан, посочва БТА.
За момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети вследствие на земетресението.
