Земетресение с магнитуд 4,4 удари близо до гръцки остров

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 4,4 удари близо до югоизточния егейски остров Кастелоризо в петък сутринта. Няма съобщения за щети или ранени.

Геодинамичният институт на Националната обсерватория в Атина съобщи, че епицентърът е бил в морето, на около 156 километра югозападно от острова, с фокална дълбочина 35 километра, пише в. „Катимерини“, предаде бТВ.

Гърция се намира в една от най-сеизмично активните зони в света и земетресенията са често явление, въпреки че големи щети и жертви са рядкост.

Тази сутрин зметресение с магнитуд 4,5 бе регистрирано и в южния турски окръг Анталия. Трусът бе регистриран на дълбочина 12,5 километра, като епицентърът му е бил в градчето Каш.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!