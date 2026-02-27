Земетресение с магнитуд 4,7 е регистрирано снощи в Турция

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер е регистрирано снощи в 20:17 ч. местно време (19:17 ч. българско време) в района на град Елбистан в южния турски окръг Кахраманмараш, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран на дълбочина 7 километра.

По данни на местните власти и АФАД за момента няма информация за пострадали хора и материални щети вследствие на земетресението, предаде БТА.

