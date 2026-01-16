Земетресение с магнитуд 4 разлюля отново Турция
Снимка: Пиксабей
Земетресение с магнитуд 4 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в 13:19 ч. местно време (12:19 ч. българско време) в района на град Гьоксюн в южния турски окръг Кахраманмараш, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).
Трусът е регистриран на дълбочина 7,01 километра.
За момента няма информация за пострадали хора и материални щети вследствие на земетресението, отбелязва БТА.
