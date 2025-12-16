реклама

Земетресение с магнитуд 5,2 край остров Закинтос

16.12.2025 / 10:26 0

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер е регистрирано тази нощ в 01:41 ч. гръцко (и българско) време във водите на Йонийско море, югозападно от гръцкия остров Закинтос, съобщи в. „Катимерини“, позовавайки се на данни от Института по геодинамика към Националната обсерватория на Атина.

Трусът е регистриран на дълбочина 8,5 километра, като епицентърът му е бил на 89 километра югозападно от Закинтос.

Към момента няма данни за пострадали хора и нанесени щети вследствие на земетресението, предаде БТА.

 

