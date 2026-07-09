Земетресение с магнитуд 5,5 разтърси Чехия и Словакия
09.07.2026 / 20:44 0
Снимка Пиксабей
Земетресение с магнитуд 5,5 разтърси територията на Чехия и Словакия. Новината предаде Ройтерс, като се позова на германския Изследователски център за геонауки.
Според БТА трусът е бил регистриран на дълбочина от 10 километра, пише Блиц.
Засега няма информация за пострадали хора или за нанесени материални щети.
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