Земетресение с магнитуд 5,5 разтърси Чехия и Словакия

Снимка Пиксабей

Земетресение с магнитуд 5,5 разтърси територията на Чехия и Словакия. Новината предаде Ройтерс, като се позова на германския Изследователски център за геонауки.

Според БТА трусът е бил регистриран на дълбочина от 10 километра, пише Блиц.

Засега няма информация за пострадали хора или за нанесени материални щети.

Редактор "Екип на Петел",

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