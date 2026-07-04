Земетресение с магнитуд 5,5 разтърси Чили
04.07.2026 / 07:46 0
Пиксабей
Земетресение с магнитуд 5,5 разтърси района близо до централното крайбрежие на Чили, съобщи Германският изследователски център по геонауки.
Трусът е бил на дълбочина от около 10 километра, уточняват от института, предаде БГНЕС.
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