Земетресение с магнитуд 5,5 разтърси Чили
27.07.2026 / 12:41 0
Пиксабей
Земетресение с магнитуд 5,5 днес разтърси град Антофагаста в Чили, предаде Ройтерс, като се позова на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).
Земетресението е станало на дълбочина 93 километра, уточни институтът, предаде БТА.
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