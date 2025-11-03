Земетресение с магнитуд 5.6 до бреговете на Камчатка

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 5.6 беше регистрирано днес близо до бреговете на руския полуостров Камчатка. Това съобщи местният клон на Единната геофизична служба на Руската академия на науките, цитиран от ТАСС.

Епицентърът на земетресението е на 397 км от град Петропавловск Камчатски, а огнището - на дълбочина 42,5 км.

Засега няма издадено предупреждение за цунами, предаде БТА.

