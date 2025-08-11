реклама

Земетресение с магнитуд 5,6 в Мексико

11.08.2025 / 07:08

Земетресение с магнитуд 5,6 беше регистрирано в Мексико край бреговете на щата Оахака, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Трусът е бил на дълбочина от 10 километра. Епицентърът е бил на 229 километра югозападно от град Тапачула, в който живеят 202 000 души.

На този етап няма данни за жертви и щети. 

 

