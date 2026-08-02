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Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси Нова Зеландия

02.08.2026 / 13:09 0

Пикасбей

Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси района край източното крайбрежие на Северния остров на Нова Зеландия, съобщи Германският геофизичен център, предаде Ройтерс.

По данни на центъра трусът е бил на дълбочина 10 километра, предаде БТА.

Засега няма данни за жертви или щети.

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