Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси Нова Зеландия
02.08.2026 / 13:09 0
Пикасбей
Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси района край източното крайбрежие на Северния остров на Нова Зеландия, съобщи Германският геофизичен център, предаде Ройтерс.
По данни на центъра трусът е бил на дълбочина 10 километра, предаде БТА.
Засега няма данни за жертви или щети.
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