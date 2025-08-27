Земетресение с магнитуд 5,9 в руския Северен Кавказ

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 5,9 бе регистрирано в руската република Дагестан в Северен Кавказ, предаде ТАСС, като се позова на местната геофизична служба на Руската академия на науките.

Трусът е станал в акваторията на Каспийско море, на дълбочина от 30 километра под дъното. Земетресението е било регистрирано в 23:33 ч. (и българско време), предаде БТА.

Няма пострадали хора, нито са нанесени материални щети, съобщиха от Министерството на извънредните ситуации.

