Земетресение с магнитуд 5,9 в руския Северен Кавказ
Пиксабей
Земетресение с магнитуд 5,9 бе регистрирано в руската република Дагестан в Северен Кавказ, предаде ТАСС, като се позова на местната геофизична служба на Руската академия на науките.
Трусът е станал в акваторията на Каспийско море, на дълбочина от 30 километра под дъното. Земетресението е било регистрирано в 23:33 ч. (и българско време), предаде БТА.
Няма пострадали хора, нито са нанесени материални щети, съобщиха от Министерството на извънредните ситуации.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!