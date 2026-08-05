Земетресение с магнитуд 6,3 разтърси Филипините
05.08.2026 / 08:19 0
Пиксабей
Земетресение с магнитуд 6,3 по скалата на Рихтер бе регистрирано днес на филипинския остров Минданао, предаде Ройтерс.
Агенцията се позова на информация на германския Изследователски център за геонауки (GFZ), предаде БТА.
Трусът е бил с дълбочина от 10 километра.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!