Земетресение с магнитуд 6,3 удари Курилските острови

Земетресение с магнитуд 6,3 по скалата на Рихтер разтърси Курилските острови около 7:34 часа местно време. Това показа справка в сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), предаде "Фокус".



Трусът е регистриран на дълбочина 20 км. Засега няма информация за причинените щети или ранени.

