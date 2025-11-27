Земетресение с магнитуд 6,6 в Индонезия

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 6,6 е регистрирано край остров Симелуе в Индонезия, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, предаде ТАСС.

Според данните му, епицентърът е бил на разстояние 46 км южно от град Синабанг, където живеят 15 хиляди души. Огнището е било на дълбочина 25 км.

Няма информация за разрушения и пострадали. Не е обявена заплаха от цунами, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!