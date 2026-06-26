Земетресение с магнитуд 6,7 разтърси Филипините

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 6,7 беше регистрирано край южните Филипини, съобщи Геоложката служба на САЩ.

Трусът е станал в 19:42 ч. местно време на дълбочина 65,7 км, на около 21 км югозападно от град Сарангани на остров Минданао, пише БГНЕС, позовавайки се на АФП.

Само преди три седмици имаше силен трус в същия район, при който загинаха над 80 души.

Не са издадени предупреждения за цунами.

Редактор "Екип на Петел",

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