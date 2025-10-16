Земетресение с магнитуд 6,7 в Индонезия

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 6,7 разлюля днес индонезийската провинция Папуа, съобщи Геологическият институт на САЩ, цитиран от Ройтерс.

Дълбочината на труса е била 70 км, а епицентърът му - на около 200 км от град Абепура, който е с население от над 62 хиляди жители.

Няма издадени предупреждения за вълни цунами след земетресението, предаде БТА.

