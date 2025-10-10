Земетресение с магнитуд 7,6 разтърси остров Минданао, Индонезия издаде предупреждение за цунами

Снимка: Пиксабей

Индонезия издаде предупреждение за цунами за северните райони на Сулавеси и Папуа след силно земетресение, което разтърси южните Филипини, съобщи индонезийската агенция по геофизика, предаде Ройтерс.

Моделите на агенцията показват, че има риск от цунами с височина до 50 см, което може да удари бреговете на Индонезия, гласи изявление.

Земетресението, което разтърси филипинския остров Минданао, е с магнитуд 7,6, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EССЦ), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

То е било на дълбочина 10 км, съобщиха от ЕССЦ.

От Тихоокеанския център за предупреждение за цунами в Хонолулу алармираха, че е възможно опасни вълни цунами да застрашат крайбрежната ивица в радиус от 300 км от епицентъра на земетресението.

ТЦПЦ съобщи, че на филипинските брегове в близост до епицентъра са възможни вълни с височина до 3 метра над нормалните приливи. По-малки вълни са възможни в Индонезия и Палау.

