реклама

Земетресение с магнитут 4,2 разлюля тази сутрин Гърция

22.06.2026 / 08:43 0

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер беше регистрирано тази сутрин в Гърция, съобщава гръцката телевизия "Скай". Земният трус е засечен в 6:30 ч. местно (и българско) време на разстояние 310 километра на запад-югозапад от столицата Атина.

Епицентърът на земетресението е бил в Йонийско море, южно от остров Закинтос, предаде БТА.

Няма данни за пострадали и щети. 

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама