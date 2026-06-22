Земетресение с магнитут 4,2 разлюля тази сутрин Гърция

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер беше регистрирано тази сутрин в Гърция, съобщава гръцката телевизия "Скай". Земният трус е засечен в 6:30 ч. местно (и българско) време на разстояние 310 километра на запад-югозапад от столицата Атина.

Епицентърът на земетресението е бил в Йонийско море, южно от остров Закинтос, предаде БТА.

Няма данни за пострадали и щети.

Редактор "Екип на Петел",

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