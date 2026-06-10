Земетресение с магнитут 6 край Нова Зеландия

Пиксабей

Силно земетресение от 6 бала по скалата на Рихтер са отчели сеизмолозите в района на Нова Зеландия. Епицентърът на труса е бил в океана, на около 637 километра югозападно от град Дънидин, където живеят около 120 хиляди души.

Разместването на земните пластове е станало на около 10 километра дълбочина. Към момента няма издадени предупреждения за възможно цунами към бреговете на Нова Зеландия, предава "Фокус".

През последните часове бяха регистрирани десетки слаби трусове в района на Филипините, където трус със сила 7.8 по Рихтер предизвика разрушения и отне живота на най-малко 41 души, а близо 500 бяха ранени.

Редактор "Екип на Петел",

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