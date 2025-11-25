Земетресение тази вечер в Гърция

снимка: Пиксабей Земетресение с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер е регистрирано на остров Крит, Гърция днес. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



Епицентърът на земетресението е бил на 164 км западно от Ираклион, Гърция, на 37 км югозападно от Палеохора, Гърция, на дълбочина 56 км. Трусът е регистриран в 21:21 часа местно време (съвпада с българското).

