Земетресение тази вечер в Гърция

Земетресение с магнитуд 4,6 е регистрирано тази вечер в Южна Гърция в 22:48 часа местно време, съобщи на официалната си страница гръцкият Институт по геодинамика.

Епицентърът на труса е бил на 7 км запад, северозапад от град Калаврита, на полуостров Пелопонес. Според данни на Института по геодинамика трусът е бил с магнитут 4,6 на дълбочина над 23 километра. Европейският-средиземноморски сеизмологичен център съобщи, че трусът е бил малко по-силен - с магнитут 4,8, като е бил последван от по-слаб трус със сила 3,5, допълва БТА.

По-рано днес няколко сравнително леки земетресения също са били регистрирани в Южна Гърция.

