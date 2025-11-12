Земетресение удари Турция

кадър: EMSC

Земетресение с магнитуд 3,5 по Рихтер е регистрирано днес в Западна Турция.

Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 51 км югоизточно от Балъкесир, на 2 км западно от Синдирги, и е било с дълбочина 7 км.

Трусът е станал 12:06 часа местно време (11:06 българско). EMSC продължава да регистрира вторични трусове. Няма данни за пострадали и щети, пише "Фокус".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!