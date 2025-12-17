Земетресение удари и Гърция
кадър: EMSC
Земетресение с магнитуд 3,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в Гърция днес. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), предаде "Фокус".
Епицентърът на земетресението е бил на 79 км южно от Патра, на 23 км югозападно от Палерос, Гърция, на дълбочина 10 км. Трусът е станал в 8:16 часа местно време (съвпада с българското).
Няма данни за пострадали или щети.
