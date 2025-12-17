реклама

Земетресение удари и Гърция

17.12.2025 / 08:53 0

кадър: EMSC

Земетресение с магнитуд 3,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в Гърция днес. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), предаде "Фокус".

Епицентърът на земетресението е бил на 79 км южно от Патра, на 23 км югозападно от Палерос, Гърция, на дълбочина 10 км. Трусът е станал в 8:16 часа местно време (съвпада с българското). 

Няма данни за пострадали или щети.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама