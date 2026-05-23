Земетресение в Албания

Снимка: Пиксабей

Земетресение с магнитуд 4 е регистрирано близо до град Елбасан, Централна Албания, съобщи Евронюз Албания.

Трусът е станал малко преди 16 ч. местно (17 ч. българско време) и е бил на дълбочина 10 километра.

Епицентърът му е бил в село Траш, на 22 километра югозападно от града, посочва bTV.

Земетресението е усетено и в близките градове, като не се съобщава за пострадали или щети.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!