Земетресение в България

Кадър EMSC

Трусът е регистриран на 12 километра дълбочина

Земетресение с магнитуд 2.0 по скалата на Рихтер разлюля района на Бургас днес в 13:27 часа. Трусът бе регистриран от Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) на дълбочина 12 километра, предаде Дунав мост.

Епицентърът на земетресението се намира на 97 километра югоюгозападно от Варна и на 11 километра югозападно от Бургас, според данните на центъра.

Слаба сеизмична активност

При магнитуд 2.0 земетресението попада в категорията на много слабите трусове, които рядко се усещат от хората на земната повърхност. Такива сеизмични събития обикновено не причиняват никакви щети на сгради или инфраструктура.

Към момента няма постъпили сигнали за материални щети или пострадали хора в региона. Жители на високи етажи в сградите може евентуално да са усетили много лек тръс.

Сеизмичен контекст

Това е второто земетресение в района на Черно море за последните 24 часа. Вчера в 18:44 часа бе регистрирано значително по-силно земетресение с магнитуд 4.0 в Черно море, чийто епицентър се намираше на 160 километра от Бургас.

Районът на югоизточна България е част от балканската сеизмична зона, където периодично се регистрират земетресения с различна интензивност. Националният сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН непрекъснато наблюдава сеизмичната активност в региона.

