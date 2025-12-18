Земетресение в България

Слабо земетресение с магнитуд 1,7 по Рихтер е регистрирано у нас днес в 13:04 часа местно време, пише Блиц.

Трусът е бил с епицентър на около 13 километра югозападно от Бургас и на 97 километра южно-югозападно от Варна, на дълбочина 12 километра.

Няма данни земетресението да е било усетено от населението или да са причинени щети.

