Земетресение в България
06.10.2025 / 11:52 0
Кадър БАН
Земетресение разлюля България в понеделник преди обяд.
Трусът е регистриран в 11:17 часа, а епицентърът му е в близост до Разлог. Магнитудът му е 2,0 по Скалата на Рихтер, съобщават от НИГГГ към БАН.
