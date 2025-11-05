Земетресение в България

Снимка: Пиксабей

Земетресение разлюля Смолян в 9:16 ч. днес, предаде "Фокус“.

То продължи около 5 секунди, като бе усетено по високите етажи на сградите в града.

От труса леко се разлюляха секции и картини по стените.

Засега няма данни за пострадали и щети.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!