Земетресение в България

05.11.2025 / 09:27 0

Снимка: Пиксабей

Земетресение разлюля Смолян в 9:16 ч. днес, предаде "Фокус“.

То продължи около 5 секунди, като бе усетено по високите етажи на сградите в града.

От труса леко се разлюляха секции и картини по стените.

Засега няма данни за пострадали и щети.

 

