Земетресение в България

Снимка: НИГГГ - БАН

Земетресение беше усетено в България. Трусът с магнитуд 3.5 е бил в района на град Симитли.

По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН, земетресението е регистрирано в 16:48 ч.

Епицентърът е на 15 км от Благоевград, на 50 км от Сандански и на 90 км от София.

До момента има данни земетресението да е слабо усетено в района на Благоевград.

