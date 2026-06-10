Земетресение в България

кадър: НИГГГ-БАН

Земетресение е регистрирано на територията на България. Това сочат данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

То е било с магнитуд 2.1 по скалата на Рихтер, близо до границата ни с Република Северна Македония. Земетресението е било с дълбочина 14 км, на 13.4 км северозападно от град Петрич и на 136 км от София.

Няма данни да е било усетено от хората.

Трусът е регистриран в 21:39 часа снощи, на 9 юни, предава "Фокус".

Редактор "Екип на Петел",

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