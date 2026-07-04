Земетресение в България

Земетресение с магнитуд М=2.6 в района на град Разград!



По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, на 04 юли 2026 г., в 03:30 ч., бе регистрирано земетресение с магнитуд М=2.6 в района на град Разград!



Епицентърът на земетресението е на 40 км от град Русе, на 60 км от град Горна Оряховица и на 250 км от град София.

Редактор "Екип на Петел",

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