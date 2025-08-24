Земетресение в Румъния тази сутрин

Снимка: Пиксабей

Земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер бе регистрирано тази сутрин в планината Вранча, съобщиха от Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е станал на около 2 км от малкото румънско градче Нережу и на 66 км от Бузъу, който има население от около 130 000 души. Земетресението е отчетено в 7:15 часа и е с дълбочина 108 км, допълва eurocom.bg.

Сеизмичният удар е регистриран и от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

