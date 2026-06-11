Земетресение в Румъния

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 3.6 по скалата на Рихтер е отчетено в Румъния, информира Европейският и средиземноморски сеизмологичен център. Епицентърът е бил в района на Бузау, град с около 130 хиляди жители, разположен на около 120 километра североизточно от столицата Букурещ.

Трусът е бил на много голяма дълбочина – 119 километра, съобщават сеизмолозите, като той е засечен и от Сеизмологичния институт на БАН. Данните у нас сочат, че магнитудът е бил 3.1 по Рихтер и на дълбочина 100 километра, предава "Фокус".

Към момента няма данни земетресението да е усетено в България.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!