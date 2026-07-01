Земетресение в Сърбия

кадър: EMSC

Земетресение с магнитуд 3,8 по скалата на Рихтер бе регистрирано в Сърбия. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусът регистриран на 45 км югоизточно от Ниш, на 9 км южно от Лесковац, на дълбочина 5 км., предаде "Фокус".

Редактор "Екип на Петел",

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