Земетресение в Северен Пакистан, има поне 1 загинал и ранени

Снимка: Пиксабей

Земетресение с магнитуд 5,8 бе регистрирано днес в Северен Пакистан, при което загина най-малко един човек, а десетки кирпичени къщи бяха повредени, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.

В изявление регионалното правителство на високопланинския регион Гилгит-Балтистан заяви, че земният трус е причинил щети предимно в долината Хунза. Земетресението, усетено и в няколко региона в северозападната част на страната, е предизвикало земни свлачища в Хунза и близките градове, които са блокирали няколко пътища, се добавя в изявлението.

Според местните власти спасителните екипи все още събират информация за пострадалите и щетите допълва БТА.

Епицентърът на земетресението е бил в контролираната от Пакистан част на Кашмир, съобщи Пакистанската метеорологична служба.

Пакистан е разположен в активна сеизмична зона и в него често се регистрират земетресения.

Трус с магнитуд 7,6 през 2005 г. стана причина за смъртта на хиляди хора в Пакистан и Кашмир, който е разделен между Пакистан и Индия, отбелязва АП.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!