реклама

Земетресение в Северна Македония

09.11.2019 / 22:01 0

Земетресение с магнитуд 2,3 по Рихтер е регистрирано в близост до село Пирова в Република Северна Македония.


реклама

Това съобщи дежурният сеизмолог от Националния институт по геофизика, геодезия и география, цитиран от „Фокус“. 

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2019 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама