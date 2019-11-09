Земетресение в Северна Македония

Земетресение с магнитуд 2,3 по Рихтер е регистрирано в близост до село Пирова в Република Северна Македония.

Това съобщи дежурният сеизмолог от Националния институт по геофизика, геодезия и география, цитиран от „Фокус“.

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