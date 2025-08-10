Земетресение в Турция, усети се и в България

Снимка: Пиксабей

Земетресение с приблизителен магнитуд от 6,2 разлюля Турция преди минути. Според информация в интернет трусът е усетен в още няколко държави - България, Кипър, Гърция, Румъния и Северна Македония.

Епицентърът на земетресението е бил на 49 км от Балъкесир, Турция минути преди 20 ч.

Трусът се е усетил по-силно в Южна България, като потребители на фейсбук от Бургас съобщават, че е било кратко.

Във Варна по горните етажи на жилищните сгради се усети съвсем леко и също за кратко.

Фейсбук потребители от София също казват, че са разбрали за земетресението.

Очаквайте подробности.

