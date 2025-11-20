Земетресение в Турция

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 4,4 по Рихтер е регистрирано в 12:09 ч. местно време (11:09 ч. българско време) в района на град Бахче в югоизточния турски окръг Османие, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран на дълбочина 8,8 километра, като по данни на валията на Османие Ердинч Йълмаз за момента няма информация за пострадали хора и материални щети вследствие на земетресението, предаде БТА.

