Земетресение в Турция

снимка: Пиксабей

Земетресение с магнитуд 4.0 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в Западна Турция. Това показва справка на ''Фокус'' на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).



Трусът е регистриран на 49 км югозападно от Кютахия, Турция, на 29 км североизточно от Гедиз, Турция, на дълбочина 10 км. Трусът е регистриран в 11:36 часа местно време (10:36 часа българско време).

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!