Земетресение в Ямболско до границата с Турция
Снимка Пиксабей
Слабо земетресение е регистрирано на територията на България в ранния следобед в петък.
Трусът е бил с магнитуд от 1,1 по Скалата на Рихтер и дълбочина от 7 км, сочат данните на Европейския сеизмологичен център, пише Блиц.
Регистриран е в 13:23 часа на 22 май, а епицентърът му е непосредствено до границата с Турция, на територията на община Болярово, област Ямбол.
Няма данни да е усетено от жителите на близките населени места.
Редактор "Екип на Петел",
