Земетресение в северна Калифорния

Снимка Пиксабей

Земетресение с магнитуд 5.0 по скалата на Рихтер разтресе северна Калифорния рано тази сутрин, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC).



Епицентърът на земетресението е бил на дълбочина 10 километра, допълва Фокус. До момента няма информация за ранени или щети.

