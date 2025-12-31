реклама

Земетресение в северна Калифорния

31.12.2025 / 09:10 0

Снимка Пиксабей

Земетресение с магнитуд 5.0 по скалата на Рихтер разтресе северна Калифорния рано тази сутрин, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на дълбочина 10 километра, допълва Фокус.  До момента няма информация за ранени или щети.

