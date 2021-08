Земетресението, което разтърси Аляска, удари и Хаити, има загинали

Снимка Булфото, архив

Мощни земетресения разтърсиха Аляска и Хаити. В градовете Жереми и Ле Кай щетите са големи.

Земетресение с магнитуд 7,0 по Рихтер разтърси Аляска, както стана ясно по-рано днес, съобщава Ройтерс, цитирана от Нова тв.

Епицентърът му е регистриран на 117 километра от Перивил, а центърът му е на дълбочина 10 километра.

Силно земетресение удари и Хаити. По данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център трусът бил с магнитуд 7,6. Местните власти съобщават за загинали.

Епицентърът бил на 8 км от град Пети Тру дьо Нип, на дълбочина 10 км. Американският център за предупреждение за цунами съобщи, че няма опасност от високи приливни вълни.

Трусът бил усетен по цялата територия на страната, предаде Франс прес. В градовете Жереми и Ле Кай, в югозападната част на острова, се съобщава за материални щети.

An #earthquake happened near #Alaska, #UnitedStates 18mins ago at 11:57AM on 14/08/2021 UTC. The earthquake had a magnitude of M6.8 and it was 10km (6.2 miles) deep in the ground. Stay safe! #sismo #quake



Site Used: https://t.co/1GAM7QrpjV

Pictures are from EMSC. pic.twitter.com/Vt4QjNnOxN