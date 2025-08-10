Земетресението, усетено и у нас, е било в района на Маниса

Снимка: БАН

Земетресение с магнитуд 6.0 е регистрирано в района на град Маниса, Турция.

По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география - БАН, трусът е бил в 19,53 ч. българско време.

Епицентърът е бил на 310 км от град Малко Търново, на 370 км от град Бургас и на 590 км от град София. Според Метео Балканс той е бил на около 11 км дълбочина.

До момента има данни земетресението да е усетено на територията на страната, в градовете: Бургас, Хасково, Варна, Пловдив и София.

Към момента няма официална информация за пострадали хора или сериозни материални щети, допълват още от Метео Балканс. Въпреки това, властите в Турция и България призовават за повишено внимание и готовност за евентуални вторични трусове.

Турция е разположена в сеизмично активна зона, като земетресения с магнитуд над 6.0 са сравнително чести, уточняват от Метео Балканс. През последните години страната беше разтърсена от няколко мощни труса, включително тези през 2023 и 2025 г., при които загинаха стотици хора и бяха нанесени значителни щети.

