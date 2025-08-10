Земетресението в България: 10 секунди, неприятно, В 19:57 часа на 4 етаж ми замяткаха полилеите

Кадър БАН

Валят коментари за силното земетресение в Турция, което се усети в много градове в България.

Ето някои от тях:

"В Бургас на 4 етаж в 19.57 ми се замяткаха полюлеите, но нищо друго не се усети"

И в Шумен се усети...

И на Слънчев бряг се усети!!!

И в Ямбол го усетих на 12 Етаж

В 19.50 ч. Пловдив 17 етаж се усети, кратко, но неприятно.

От Хаскиво съм. На 4 етаж го усетихме ясно ..

И в Г.Оряховица се усети за секунди.

В Карнобат на 4 етаж се усети

Живея в Кърджали бая силно беше.

В Пловдив 4 етаж,Кършияка,за около 10 секунди.

В Хасково се усети доста по високите етажи за кратко.

В Пловдив аз го усетих в 19.56 ч. Предположих, че е в Турция или в Гърция.

В Смолянско сме и получихме известие на телефоните, но не усетихме!

В НЕСЕБЪР УСЕТИХМЕ СИЛНО БЕШЕ 11 ЕТАЖ

Земетресение с магнитуд 6.0 е регистрирано в района на град Маниса, Турция.

По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география - БАН, трусът е бил в 19,53 ч. българско време.

Епицентърът е бил на 310 км от град Малко Търново, на 370 км от град Бургас и на 590 км от град София. Според Метео Балканс той е бил на около 11 км дълбочина.

До момента има данни земетресението да е усетено на територията на страната, в градовете: Бургас, Хасково, Варна, Пловдив и София.

Към момента няма официална информация за пострадали хора или сериозни материални щети, допълват още от Метео Балканс. Въпреки това, властите в Турция и България призовават за повишено внимание и готовност за евентуални вторични трусове.

Турция е разположена в сеизмично активна зона, като земетресения с магнитуд над 6.0 са сравнително чести, уточняват от Метео Балканс. През последните години страната беше разтърсена от няколко мощни труса, включително тези през 2023 и 2025 г., при които загинаха стотици хора и бяха нанесени значителни щети.

